La Forza di una Donna ruba spazio a Uomini e Donne | ecco come cambia la programmazione di Canale5

Da lunedì 27 ottobre la programmazione pomeridiana di Mediaset sul canale Canale 5 subirà una modifica di rilievo: la soap turca La Forza di una Donna vedrà allungata la sua durata, a scapito di qualche minuto del celebre appuntamento Uomini e Donne. La scelta è motivata dall’evidente crescita di gradimento della serie, che da tempo riesce a mantenere l’attenzione del pubblico grazie ai colpi di scena e all’intreccio narrativo. «Negli ultimi mesi, la serie ha conquistato il pubblico con un ritmo avvincente e colpi di scena che hanno saputo tenere incollati milioni di spettatori», si legge in un comunicato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it