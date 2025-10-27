La forza di una donna anticipazioni turche | Doruk perde i sensi

Ci saranno momenti di paura per il piccolo Doruk nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La forza di una donna, spoiler turchi: Doruk “inganna” Bahar. La storyline prende il via nel momento in cui Doruk si ammala. Il bambino ha qualche linea di febbre, con nausea e mal di pancia e malesseri tipici dell’influenza, che inizialmente non preoccupano nessuno e vengono classificati come malanni tipici di stagione. Bahar si preoccupa che il bambino sia sufficientemente idratato, senza dare troppo peso a questa influenza. Anche Sirin ed Enver – che dopo l’incendio che ha distrutto la loro casa si sono trasferiti da Bahar – pensano che si tratti di un semplice virus di stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

