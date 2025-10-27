La forza di una donna anticipazioni turche | Doruk perde i sensi

Superguidatv.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci saranno momenti di paura per il piccolo Doruk nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna  ( Kad?n ). Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La forza di una donna, spoiler turchi: Doruk “inganna” Bahar. La storyline prende il via nel momento in cui Doruk si ammala. Il bambino ha qualche linea di febbre, con nausea e mal di pancia e malesseri tipici dell’influenza, che inizialmente non preoccupano nessuno e vengono classificati come malanni tipici di stagione. Bahar si preoccupa che il bambino sia sufficientemente idratato, senza dare troppo peso a questa influenza. Anche Sirin ed Enver – che dopo l’incendio che ha distrutto la loro casa si sono trasferiti da Bahar – pensano che si tratti di un semplice virus di stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

la forza di una donna anticipazioni turche doruk perde i sensi

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni turche: Doruk perde i sensi

News recenti che potrebbero piacerti

forza donna anticipazioni turcheLa forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sarp bacia Bahar. Ecco la reazione della donna - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: ... Segnala msn.com

forza donna anticipazioni turcheLa forza di una donna, spoiler turchi: Doruk “inganna” Bahar - Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news La forza di una donna. Riporta superguidatv.it

forza donna anticipazioni turcheLa Forza di una donna, porta a termine il suo piano: manomette la flebo e provoca la sua morte - La Forza di una donna, disperazione per la protagonista: lo trova morto nella sua stanza, chi è stato ad ucciderlo. Come scrive sfilate.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Donna Anticipazioni Turche