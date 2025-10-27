La forza di una donna anticipazioni | Piril irrompe al rifugio addio a Yeliz

Settimana cruciale per La forza di una donna: dal 3 all’8 novembre su Canale 5, la scelta audace di Piril ribalta gli equilibri tra Bahar e Sarp, mentre la comunità saluta Yeliz con un addio che pesa sull’anima. Sono giorni sospesi, in cui la speranza convive con la resa dei conti. Una convivenza esplosiva in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

