La forza di una donna anticipazioni | Bahar tra Piril gemelli e l’addio a Yeliz

Dal 3 all’8 novembre La forza di una donna entra nella sua frattura più dolorosa: Bahar è costretta alla convivenza nello chalet con Piril e i gemelli, mentre in città si prepara l’addio a Yeliz. Un arco di episodi tesi, intimi, senza respiro. Una fuga che diventa casa forzata Per sottrarsi alla minaccia di Nezir, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La forza di una donna, anticipazioni: Bahar tra Piril, gemelli e l’addio a Yeliz

La forza di una donna, anticipazioni turche: Doruk perde i sensi - Doruk perderà i sensi nel corso dei prossimi episodi La forza di una donna. superguidatv.it scrive

La forza di una donna puntate 3-8 novembre: Bahar costretta a vivere con Piril e i gemelli - Le anticipazioni settimanali annunciano una convivenza difficilissima per Bahar; al quartiere, intanto, ci saranno i funerali di Yeliz ... Riporta it.blastingnews.com

La forza di una donna trame dell'1/11, la casa di Sarp delude Bahar: è gelida e senza cibo - Bahar si trova con i bambini in uno chalet isolato, senza poter telefonare alla famiglia e con Nisan che ha la febbre alta ... Riporta it.blastingnews.com