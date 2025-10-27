La forza di una donna Anticipazioni 28 ottobre 2025 | Arif propone a Bahar di fuggire insieme!

Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna in onda il 28 ottobre 2025 su Canale 5. Arif propone a Bahar di andare via insieme, per rifugiarsi altrove. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

