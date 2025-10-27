La football industry all’Allianz Stadium di Torino per l’ottava edizione del Social Football Summit

Si è tenuta oggi a Milano, presso la Sala Assemblee della Lega Calcio Serie A, con gli interventi del Ceo di Lega A Luigi De Siervo, le conduttrici e giornaliste Giulia Mizzoni, Carolina Tha e Anna Maria Baccaro, e il Direttore di SFS Massimo Tucci, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione di SFS – Social Football Summit, l’unico evento italiano di rilievo internazionale dedicato alla football industry. L’edizione 2025 segna una svolta importante nella storia del Summit: per la prima volta, l’evento si terrà a Torino, negli spazi dell’Allianz Stadium, il prossimo 18 e 19 novembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La football industry all’Allianz Stadium di Torino per l’ottava edizione del Social Football Summit

Leggi anche questi approfondimenti

SFS - #SocialFootballSummit porta la #footballindustry all’ #AllianzStadium di Torino - X Vai su X

? Badge delivery at San Siro with AC Milan! Before AC Milan’s home victory against Fiorentina at San Siro, we had the pleasure of delivering the official Social Football Summit 2025 badge to Daniele Massaro, Brand Ambassador and an iconic figure for t Vai su Facebook

Social Football Summit porta la football industry all’Allianz Stadium di Torino - Tra i top speaker Romy Gai (FIFA), Michele Uva (UEFA), Luigi De Siervo ( Lega Calcio Serie A), Jes Buster Madsen (Saudi Pro League), Luciano Bonfiglio (CONI), Claudio Fenucci (Bologna), Giorgio Chiell ... Scrive msn.com

L’ottava edizione del Social Football Summit si sposta a Torino - Il Social Football Summit, evento internazionale dedicato al mondo del calcio e della sport industry, annuncia l’ottava edizione che si svolgerà il 18 e 19 novembre 2025 nella nuova sede dell’Allianz ... Secondo quifinanza.it

Social Football Summit 2025: appuntamento all’Allianz Stadium, ufficiali data e orario. Come e dove acquistare i biglietti per partecipare all’evento - Come e dove acquistare i biglietti per partecipare È ufficiale: torna il Social Football Summit, ... Segnala juventusnews24.com