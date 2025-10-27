la fiorini pesaro rugby torna con la vittoria dal campo del volpicella

Una Fiorini Pesaro Rugby determinata torna dal campo del Valpolicella con una vittoria per 8-27 e 4 punti in classifica. Con due risultati positivi nelle prime due giornate del campionato i kiwi giallorossi continuano, dunque, a inseguire l’ambizioso obiettivo annunciato a inizio stagione, guadagnare l’accesso ai playoff promozione. Il match non si avvia nel migliore dei modi per la formazione pesarese che pecca di indisciplina e concede occasioni preziose ai veneti. È la squadra di casa a sbloccare il punteggio, a 3 minuti dal fischio d’inizio, con un calcio di punizione (3-0). La Fiorini si riscuote immediatamente e la meta targata Villarosa dà lo sprint ai giallorossi (3-7). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

