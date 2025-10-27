La Fiorini Pesaro Rugby torna con la vittoria dal campo del Volpicella

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Fiorini Pesaro Rugby determinata torna dal campo del Valpolicella con una vittoria per 8-27 e 4 punti in classifica. Con due risultati positivi nelle prime due giornate del campionato i kiwi giallorossi continuano, dunque, a inseguire l’ambizioso obiettivo annunciato a inizio stagione, guadagnare l’accesso ai playoff promozione. Il match non si avvia nel migliore dei modi per la formazione pesarese che pecca di indisciplina e concede occasioni preziose ai veneti. È la squadra di casa a sbloccare il punteggio, a 3 minuti dal fischio d’inizio, con un calcio di punizione (3-0). La Fiorini si riscuote immediatamente e la meta targata Villarosa dà lo sprint ai giallorossi (3-7). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la fiorini pesaro rugby torna con la vittoria dal campo del volpicella

© Ilrestodelcarlino.it - La Fiorini Pesaro Rugby torna con la vittoria dal campo del Volpicella

Argomenti simili trattati di recente

fiorini pesaro rugby tornaLa Fiorini Pesaro Rugby torna con la vittoria dal campo del Volpicella - Una Fiorini Pesaro Rugby determinata torna dal campo del Valpolicella con una vittoria per 8- Lo riporta msn.com

Rugby, al Toti Patrignani oggi arriva Prato Un test per vedere a che punto è la Fiorini - Oggi alle 19 al Toti Patrignani arriva per un allenamento congiunto la squadra toscana, serie A come i pesaresi. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorini Pesaro Rugby Torna