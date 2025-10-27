La figlia di Antonio Ricci | Papà è combattivo basta fare il funerale anticipato al programma
Vittoria, figlia di Antonio Ricci, difende Striscia la Notizia: "Striscia è un brand di cui non si può fare a meno. Senza Striscia ci si dovrebbe preoccupare molto. La stampa dovrebbe smettere di fare funerali anticipati". 🔗 Leggi su Fanpage.it
