La Festa della Canzone Perugina La città si racconta con la musica Trionfa La voce della tramontana
Una Sala dei Notari gremita, un momento di musica e di creatività ma anche e soprattutto un grande abbraccio collettivo alla città e alle sue radici. Emozioni in musica sabato pomeriggio con la quarta edizione della “Festa della Canzone Perugina“, l’evento promosso e organizzato dalla Famiglia Perugina e dalla Società del Bartoccio. Subito i verdetti: La vittoria è andata a Tito Zoe Chiacchiera, che con “La voce della tramontana” ha conquistato il cuore di tutti, ricevendo il riconoscimento di “ Canzone perugina 2025 ”. Secondo posto per Antonella Falteri con “Via della Sposa” mentre per il terzo posto si sono classificati per la prima volta due concorrenti: Roberto Cecchetti con “Il genio e la città” e il Trio d’Arna con “J’amici del nemico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
