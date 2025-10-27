La Federcalcio russa provoca | Siamo pronti ad ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia

L'Italia, paese designato insieme alla Turchia ad ospitare l'edizione Euro 2032, potrebbe vedersi tolta l'assegnazione dall'ufficio qualora gli stadi non dovesse offrire le garanzie necessarie. Uno scenario che potrebbe essere favorevole alla Federcalcio Russa che si è detta favorevole a sostituire il nostro Paese. LA FEDERCALCIO RUSSA VUOLE EURO 2032?; PERCHE' NON HA NESSUNA POSSIBILITÀ Il numero uno della Federcalcio Russa, Alexander Dyukov, si è così espresso in merito: " La Russia è pronta ad ospitare Euro 2032 se verrà tolto all'Italia. Siamo sempre pronti". Le possibilità che l'Italia perda l'assegnazione dei Campionati europei di calcio viene ripresa anche dal portale russo Sport.

