La Fabo con il fiatone Un super Chinellato stende il Fiorenzuola
fiorenzuola bees 85 fabo herons mct 89 Bottioni 1, Cecchinato 20, Ceparano 13, De Zardo 9, Bjorac 13, Cecchi 18, Ambrosetti 5, Obljubech 4, Korsunov 2, Mazbu ne, Crespi ne, Camara ne. All. Del Re MONTECATINI Rossi 12, Mastrangelo 3, Aukstikalnis 14, Chinellato 24, Giombini 11, Ricci 13, Natali 5, Dell’Uomo 3, Kamate 2, Benites 2, Antonelli ne, Sgobba ne. All. Barsotti ARBITRI Cassinadri, Alessi e Bettini NOTE parziali 21-24, 41-48, 64-68 La tenuta difensiva ancora non c’è ma quantomeno la Fabo Herons Montecatini torna a vincere in trasferta dopo oltre un mese: gli uomini di coach Federico Barsotti incassano almeno 20 punti in ogni periodo, soffrono fino a due secondi dalla sirena finale ma in qualche modo si impongono 85-89 sui Fiorenzuola Bees, uscendo dal PalArquato con due punti in saccoccia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
