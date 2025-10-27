La drammatica denuncia di Vittorio Feltri | Sono stato aggredito in pieno giorno da due delinquenti video

Vittorio Feltri è stato aggredito in pieno giorno a Milano da due delinquenti, armati di spray al peperoncino. Soltanto il provvidenziale intervento dei carabinieri avrebbe evitato il peggio. Il fatto è avvenuto alcune settimane fa, ma l’82enne giornalista lo ha rivelato pubblicamente solo domenica 26 ottobre, in diretta su Rete 4. Recentemente Vittorio Feltri è stato aggredito da due immigrati che hanno provato a spruzzargli in faccia sostanze urticanti ma lui si è difeso! #Fuoridalcoro pic.twitter.comHuP7XVIifs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 26, 2025 Il fondatore di Libero ed editorialista del Giornale ha raccontato l’aggressione subita nel corso dell’ultima puntata del programma Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano su Rete 4. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

