La domanda delle donne che ricorrono all’ovodonazione | Perché il mio bambino mi somiglia?
Secondo il professr Mario Mignini Renzini è una questione di epigenetica, quella branca della biologia che studia i cambiamenti nell’espressione dei geni che derivano da stile di vita, ambiente ed esperienze personali. Un’influenza che inizia fin dall’utero. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
