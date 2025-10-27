La domanda delle donne che ricorrono all’ovodonazione | Perché il mio bambino mi somiglia?

Repubblica.it | 27 ott 2025

Secondo il professr Mario Mignini Renzini è una questione di epigenetica, quella branca della biologia che studia i cambiamenti nell’espressione dei geni che derivano da stile di vita, ambiente ed esperienze personali. Un’influenza che inizia fin dall’utero. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La domanda delle donne che ricorrono all’ovodonazione: “Perché il mio bambino mi somiglia?”

