La Dinamo dà spettacolo e infiamma il PalaZumbo | battuta Matera 81-74

Brindisireport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Una serata magica al PalaZumbo, una di quelle da incorniciare. La Dinamo sfodera una prestazione di cuore, intensità e orgoglio, ferma la corsa finora imbattuta di Matera e conquista una vittoria pesantissima per 81-74, risalendo posizioni in classifica e infiammando un pubblico da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

