La denuncia | La mia Maya azzannata da un cane senza guinzaglio
Un grande spavento, tanta paura, oltre 40 punti di sutura, ma ora Maya sta un pochino meglio. È successo nei giorni scorsi a Cerano: un cane è stato attaccato da un altro cane finendo in clinica veterinaria.La storiaTutto è successo lo scorso giovedì 16 ottobre: "Stavo portando Maya, la mia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
