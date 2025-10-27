La denuncia | La mia Maya azzannata da un cane senza guinzaglio

Novaratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande spavento, tanta paura, oltre 40 punti di sutura, ma ora Maya sta un pochino meglio. È successo nei giorni scorsi a Cerano: un cane è stato attaccato da un altro cane finendo in clinica veterinaria.La storiaTutto è successo lo scorso giovedì 16 ottobre: "Stavo portando Maya, la mia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Mia Maya Azzannata