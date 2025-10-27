La denuncia di Francesca Barra | Su un sito per adulti circolano mie foto nuda create con l' IA
"Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l'intelligenza artificiale". Con amarezza e allarme Francesca Barra denuncia in un lungo post sui social quello che ha scoperto. "Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
La denuncia della giornalista e conduttrice televisiva, moglie dell'attore Claudio Santamaria: Francesca ha subito un furto con manipolazione della sua immagine - facebook.com Vai su Facebook
Anche il figlio della senatrice Segre denuncia un clima di crescente intolleranza. A far discutere alcune posizioni di Francesca Albanese. #Tg1 Paola Colombo - X Vai su X
Francesca Barra, su sito per adulti mie foto nuda create con IA - "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l'intelligenza artificiale". Come scrive gazzettadiparma.it
Francesca Barra: «Derubata in treno, il mio bracciale sparito in 5 minuti. Addio umanità. Ladra, ho la tua foto: pentiti!» - Una brutta disavventura per Francesca Barra, giornalista, scrittrice e conduttrice (con Roberto Poletti di "4 di Sera" e "4 di Sera Weekend" su Retequattro), che ... Segnala msn.com
Francesca Barra derubata in treno: "Turbata dalla disumanità" - La giornalista ha raccontato la disavventura con una serie di storie Instagram documentando l’accaduto con delle immagini e delle riflessioni: “ Turbata ... Lo riporta msn.com