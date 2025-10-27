"Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l'intelligenza artificiale". Con amarezza e allarme Francesca Barra denuncia in un lungo post sui social quello che ha scoperto. "Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La denuncia di Francesca Barra: "Su un sito per adulti circolano mie foto nuda create con l'IA"