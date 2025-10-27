La denuncia di Francesca Barra | Su un sito per adulti circolano mie foto nuda create con l' IA

"Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l'intelligenza artificiale". Con amarezza e allarme Francesca Barra denuncia in un lungo post sui social quello che ha scoperto. "Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La denuncia di Francesca Barra: "Su un sito per adulti circolano mie foto nuda create con l'IA"

