La demo del gioco horror di Hideo Kojima usata per insegnare ai ragazzi | scandalo tra i banchi di scuola

Sono passati oltre dieci anni da quando Kojima rilasciò P.T., quella demo interattiva per PlayStation 4 che doveva essere l’anticamera di Silent Hills, progetto horror mai realizzato che ancora oggi fa sognare i videogiocatori di tutto il mondo. Cancellato, rimosso dagli store digitali, condannato all’oblio: eppure P.T. continua a vivere. E lo fa in un modo che nessuno avrebbe potuto immaginare, trasformandosi da incubo digitale a strumento educativo nelle scuole giapponesi, nonostante le critiche non manchino. Come riporta Gizmondo, la Tsunan Secondary School, nella prefettura di Niigata, ha recentemente introdotto una metodologia didattica che suona quasi surreale, utilizzare P. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La demo del gioco horror di Hideo Kojima usata per insegnare ai ragazzi: scandalo tra i banchi di scuola

