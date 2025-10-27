La demenza senile di Mou i dissapori con Chivu e tutte le liti-cult di Conte

Il battibecco con Lautaro al Maradona non è un episodio isolato: nel dopopartita o quando viene attaccato, il tecnico del Napoli non le manda a dire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La demenza senile di Mou, i dissapori con Chivu e... tutte le liti-cult di Conte

#Omicidio-#suicidio a #Mirandola (Modena): un 86enne ha ucciso la moglie di 89 anni, strangolandola, per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina dove vivevano. Dai primi accertamenti sembra che la donna soffrisse di demenza senile. Foto repertorio - X Vai su X

Tragedia a Mirandola, in provincia di Modena, dove un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni, affetta da demenza senile, per poi gettarsi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe strang - facebook.com Vai su Facebook

Demenza: il primo centro specializzato sorgerà a Magrè - Non vi sono dati certi, ma secondo le stime dell'Osservatorio Salute dell'Alto Adige, nel 2021 circa 4600 persone in provincia di Bolzano erano affette da demenza senile. Come scrive ansa.it

Difetti all'udito? Ci sono più probabilità di soffrire di demenza senile - Gli ipoacustici sono coloro che non hanno ancora perso del tutto l'udito ma che iniziano ad avere le ... Segnala it.blastingnews.com

Demenza senile, come riconoscerla: osserva bene questi dettagli per salvare i tuoi cari - La demenza senile rappresenta una delle sfide più complesse e diffuse nel campo delle malattie neurodegenerative. Lo riporta blitzquotidiano.it