la cultura della prevenzione arriva nelle aziende italiane

Il Piano Integrato per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2025 è un programma operativo dal 1° gennaio 2025, approvato dal Decreto Ministeriale n. 195 del 17 dicembre 2024, con l'obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione oltre il mero rispetto normativo. Le principali strategie includono campagne di vigilanza mirate (come "Operazione STOP" nei settori a rischio), potenziamento della formazione e della sensibilizzazione (anche rivolta ai giovani), e maggiore coordinamento tra istituzioni come il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l'INAIL. Il Piano Integrato per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2025 e la strategia EU-OSHA puntano dunque a rendere la sicurezza parte della cultura aziendale, con la consapevolezza, tuttavia, che la sicurezza non si imponga dall'alto, ma si costruisce con la partecipazione di chi vive ogni giorno il luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

