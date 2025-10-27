La crisi dopo l’alluvione | Frane mai sistemate
"Da maggio 2023 le strade di queste nostre colline sono franate più volte. Le ultime frane sono arrivate giusto un anno fa con le rovinose piogge di ottobre 2024. E noi ci stiamo preparando al peggio. In due anni e mezzo non è stato fatto niente. I contributi statali stentano ad essere erogati e degli interventi di minima per la messa in sicurezza di alcune situazioni non se ne vede nemmeno l’ombra. Siamo delusi anche dall’atteggiamento dell’amministrazione comunale che non risponde ai nostri appelli, alle nostre email e nemmeno alle pec, alle poste elettroniche certificate". È un lungo grido di dolore quello che proviene dalle colline che, a Sasso Marconi, stanno nella zona sud-est, al confine con il Comune di Pianoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
