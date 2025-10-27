La cooperativa Solleva festeggia 10 anni e annuncia il by-pass della frana sull' alzaia
La Cooperativa sociale Solleva ha festeggiato i 10 anni di vita. Un decennio a favore del territorio per portare avanti la "mission sociale" stabilita, nel lontano 2015, in sede costitutiva: una risposta concreta ai bisogni dell'uomo in difficoltà, per problemi materiali, per le condizioni di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ATTIVITA’ GUIDATA DEL PARCO DI VEIO DI SABATO 25 OTTOBRE 2025 - ORE 21:00 – MORLUPO - “VIVERE DI NOTTE” Organizzazione: Società Cooperativa Fauna Urbis Escursione alla scoperta degli artropodi e degli insetti della notte. Il percorso si sno - facebook.com Vai su Facebook