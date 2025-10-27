La Confetteria Dossena Sessant’anni di dolcezza | Noi istituzione a Baggio

La poesia è anche nel raso di un nastrino con un biglietto che chiude un pacchettino di tulle gonfio di confetti accompagnato a un oggettino da custodire. Un simbolo che ha il potere di riportare a distanza di anni il calore di una cerimonia o di un anniversario di famiglia, perché subito le dita che accarezzano quel ricordo tangibile tornano a quel giorno speciale. Non è poco, rinnovare la missione ogni giorno. Ed è un piccolo grande miracolo se a farlo è una bottega di quartiere che resiste nel tempo, come la “ Confetteria Dossena “ di Baggio che festeggia questo mese i suoi 60 anni di vita. L’avventura è cominciata a ottobre del 1965, quando il signor Virginio Dossena (che oggi ha 99 anni e già da tempo ha passato il testimone del negozio), con la moglie Ivana e la figlia Attilia ha aperto l’attività in via Rismondo 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

