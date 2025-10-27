La conferenza stampa di Allegri pre Atalanta-Milan in diretta | LIVE News
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, presenta in conferenza stampa al centro sportivo rossonero di Milanello i temi principali di Atalanta-Milan, partita del 9° turno della Serie A 2025-2026 di domani sera alla 'New Balance Arena': il LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Conferenza stampa in diretta dal PalaLeonessa A2A dopo la partita tra Germani Brescia e Acqua S.Bernardo Cantù. - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni lo aveva confidato a Trump: “Io non voglio mai parlare con la stampa italiana… meglio non prendere domande”. Detto, fatto. Oggi alla conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio, la legge più importante dell’anno, dopo due sole - X Vai su X
Oggi alle 12 la conferenza stampa di Allegri per Atalanta-Milan - Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A, Massimiliano Allegri interverrà come sempre in conferenza stampa stampa per presentare la partita: ... Lo riporta milannews.it
Conferenza stampa Allegri: «Nkunku a disposizione» - Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese presenta da Milanello la gara di domani sera contro il Pisa a San Siro Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida d ... Secondo milannews24.com
Milan-Pisa, Allegri in conferenza: "Per la Champions servono 74 punti" - Esteves out per una lesione all'adduttore, Mateus Lusuardi fuori per un problema muscolare, Stengs assente per un ... Come scrive sport.sky.it