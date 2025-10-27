La Conferenza di Gian Paolo Scharf con la Società Storica

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Il ciclo di conferenze sulle famiglie signorili del territorio aretino nel medio evo, organizzato dalla Società storica, prosegue martedì 28 ottobre, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino. Gian Paolo Scharf parlerà dei Barbolani di Montauto, per secoli possessori di un feudo nel territorio di Anghiari. Curato da Luca Berti e dallo stesso Scharf, il ciclo di conferenze della Società storica, patrocinato dal Comune di Arezzo, si propone di fare un ritratto di quello che fu per secoli il ceto dirigente aretino e di delineare la storia di alcuni fra i più importanti gruppi agnatizi del nostro territorio, i loro rapporti con i soggetti politici sovra e sotto-ordinati ed in particolare con il Comune cittadino, il loro radicamento territoriale, le divisioni ed i conflitti di questa aristocrazia militarizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

