La compagna di Domenico stasera al GF Ventura | Valentina è arrabbiata mi ha detto cose che non sapevo

Colpo di scena nella puntata del Grande Fratello in onda stasera, lunedì 27 ottobre. Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio, entrerà nella casa per avere un confronto con lui e Benedetta Stocchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

«Abbiamo vissuto gioie e dolori legati a questo successo», ha raccontato Domenico Centamore, parlando del legame con la moglie Melinda, che lo accompagna da oltre trent’anni. L’attore, nato a Scordia nel 1967, è ormai una presenza familiare per chi segu - facebook.com Vai su Facebook

Valentina, la compagna di Domenico, ha qualcosa da dirgli sul suo rapporto con Benedetta... #GrandeFratello - X Vai su X

La compagna di Domenico stasera al GF, Ventura: “Valentina è arrabbiata, mi ha detto cose che non sapevo” - Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio, entrerà nella casa per avere un confronto con lui e Benedetta Stocchi ... Lo riporta fanpage.it

La fidanzata di Domenico del GF torna a parlare demolisce Benedetta con parole dure - Al centro del dibattito c’è il comportamento di Domenico D’Alterio, che si è visibilmente avvicinato alla coinquilina Benedetta Stocchi, scatenando il malumore ... Scrive novella2000.it

GF, la compagna di Domenico contro Benedetta: 'Per me vale meno di zero' - Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, la compagna di Domenico D’Alterio è tornata ad attaccare Benedetta Stocchi ma anche il suo compagno ... Scrive it.blastingnews.com