La compagna di Domenico stasera al GF Ventura | Valentina è arrabbiata mi ha detto cose che non sapevo

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena nella puntata del Grande Fratello in onda stasera, lunedì 27 ottobre. Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio, entrerà nella casa per avere un confronto con lui e Benedetta Stocchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

