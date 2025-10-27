La commozione di Massimiliano Rosolino e il suo momento difficile | Non c'entra la relazione con Natalia Titova

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le lacrime di Magnini per Rosolino a Ballando, si era parlato di crisi coniugale per Massimiliano. Ma il riferimento è alla battaglia di Natalia Titova contro l'osteomielite, in fase critica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

