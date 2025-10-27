La cometa Lemmon incontra una meteora | l' immagine spettacolare

La cometa C2025 A6 Lemmon ci ha regalato uno spettacolo spaziale del tutto inaspettato. Nella sera del 24 ottobre, tra le 19:39 e 19:41, l'astrofisico Gianluca Masi ha avuto la fortuna di immortalare l'attraversamento di una meteora, proprio nella regione di cielo dove si mostrava la Lemmon.La. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La #Cometa C/2025 A6 (#Lemmon) incanta il cielo di #Brusson: immagine spettacolare - facebook.com Vai su Facebook

La cometa Lemmon incontra una meteora, le immagini spettacolari catturate in Toscana dal Virtual Telescope - Un incontro astronomico straordinario e completamente inaspettato ha interessato i cieli italiani. Da ilmessaggero.it

Catturato l'incontro astronomico tra cometa Lemmon e una meteora - La sera del 24 ottobre 2025, poco dopo le 19:30 ora italiana, un eccezionale incontro astronomico è stato catturato per caso: una meteora ha attraversato la regione di cielo dove si ... Riporta ilmessaggero.it

La cometa Lemmon incontra una meteora: i telescopi di Manciano catturano le immagini spettacolari - Immagini di straordinaria suggestione che il direttore dell'osservatorio di Manciano, Gianluca Masi, ha individuato la sera di venerdì 24 ottobre alle 19,39: «E' stato tutto casuale, mai visto nulla d ... Come scrive msn.com