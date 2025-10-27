La cometa di Halloween pronta a farci un gigantesco scherzetto? Per un astronomo è una nave aliena
Quando guardiamo alla maestosità dello spazio è facile lasciarsi travolgere dalla paura. In queste ore l’oggetto interstellare 3IAtlas, una cometa, ha fatto il suo ingresso nel nostro Sistema Solare e ci si interroga sulla sua natura. Per la maggior parte dei ricercatori, 3IAtlas rappresenta semplicemente una cometa interstellare, il terzo oggetto di questo tipo mai rilevato dopo Oumuamua e 2IBorisov. Tuttavia, questa stella presenta caratteristiche insolite: è composta da grandi quantità di nichel ma non mostra alcuna traccia di ferro. Inoltre, la chioma della cometa risulta insolitamente ricca di anidride carbonica e contiene significative quantità d’acqua, monossido di carbonio, polveri e molecole azotate come cianuro e acido cianidrico. 🔗 Leggi su Cultweb.it
