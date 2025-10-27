La Cometa Atlas è oramai più un mito che un corpo celeste

Repubblica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astronave aliena, portaerei di Ufo, oggetto anomalo. Di Atlas è stato detto di tutto, fino a portare alcuni astronomi a suggerire di non partire dopo il 29 ottobre. Le cose però non stanno proprio così. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la cometa atlas 232 oramai pi249 un mito che un corpo celeste

© Repubblica.it - La Cometa Atlas è oramai più un mito che un corpo celeste

Leggi anche questi approfondimenti

cometa atlas 232 oramaiLa Cometa Atlas &#232; oramai più un mito che un corpo celeste - Di Atlas è stato detto di tutto, fino a portare alcuni astronomi a suggerire di non partire dopo il 29 ... Secondo repubblica.it

Cometa Atlas, ore contate per vederla. Con la Luna piena lo spettacolo &#232; doppio - Il 12 ottobre scorso la cometa è infatti passata alla distanza minima dalla Terra e dunque la sua ... Segnala quotidiano.net

Sta arrivando la cometa più luminosa dell'anno, che potrebbe splendere come Venere - Dopo le Quadrantidi sta per arrivare un altro spettacolo nel cielo: la cometa Atlas C/2024 G3, che nella seconda settimana del 2025, esattamente il 13 gennaio prossimo, raggiungerà il perielio, il ... Scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Cometa Atlas 232 Oramai