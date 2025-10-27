La Cometa Atlas è oramai più un mito che un corpo celeste
Astronave aliena, portaerei di Ufo, oggetto anomalo. Di Atlas è stato detto di tutto, fino a portare alcuni astronomi a suggerire di non partire dopo il 29 ottobre. Le cose però non stanno proprio così. 🔗 Leggi su Repubblica.it
