La città si prepara al Natale | una illuminazione coordinata lunga 100 chilometri

Sabato 22 novembre Rimini si accende a festa con “Il sogno del Natale”, l’illuminazione diffusa e coordinata lunga 100 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Come da tradizione, ad accendere la magia del Natale sabato 22 novembre, sarà un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Monte San Savino si prepara a trasformarsi di nuovo nella città di Halloween! L’anno scorso questi incredibili travestimenti hanno conquistato il Dress Contest, e quest’anno tocca a voi mettervi in gioco! ? In palio vi aspettano fantastici premi e tanto diverti - facebook.com Vai su Facebook

Twinkly presenta nuove luci di Natale e illuminazione smart - Se state cercando un modo per creare un ambiente in cui vivere a pieno la magia del Natale ma anche per colorare la vostra casa con la luce, la risposta è in Twinkly: l’azienda tutta italiana è ... Secondo macitynet.it

Illuminazione da esterno a Natale e non solo - Basta un attimo e la luce trasforma il giardino, la terrazza, il patio o la veranda per far risplendere ... Da bergamonews.it

Illuminazione d'artista per il Natale di Rinascente - La Rinascente illumina il Natale milanese con un’installazione artistica di grande suggestione affidata a Moritz Waldemeyer. Da milanofinanza.it