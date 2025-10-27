La città si prepara al Natale | una illuminazione coordinata lunga 100 chilometri

Sabato 22 novembre Rimini si accende a festa con “Il sogno del Natale”, l’illuminazione diffusa e coordinata lunga 100 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Come da tradizione, ad accendere la magia del Natale sabato 22 novembre, sarà un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

