La Cina rimette il naso a Trieste | l' ambasciatore Jia Guide incontra Fedriga
“Le intenzioni del commercio internazionale hanno avuto un impatto sull'ordine commerciale mondiale e, inevitabilmente, un'influenza negativa sulle cooperazioni economiche e commerciali tra Cina e Italia. In generale, tra i due paesi, le relazioni economico-commerciali poggiano su basi solide" ma. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altre letture consigliate
HUB DELLA CONOSCENZA, 4 PROVINCE E REGIONE LOMBARDIA INSIEME PER IL FUTURO DELL'AGRO-INDUSTRIA Abbiamo bisogno di una scossa. Non l’ennesimo slogan che dura un giorno, ma un’energia vera, capace di rimettere in moto il Paese. - facebook.com Vai su Facebook
Donald #Trump incontrerà #XiJinping per la prima volta nel suo secondo mandato la prossima settimana, durante un viaggio in Asia. "Sarà un incontro tra leader ad alto rischio e ad alto rendimento" secondo Han Shen Lin, direttore per la Cina della società di - X Vai su X