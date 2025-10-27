La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi

Ilfoglio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I negoziatori hanno raggiunto un accordo commerciale per scongiurare ulteriori dazi del 100 per cento sulle importazioni dalla Cina che il presidente Donald Trump aveva minacciato di imporre, preparando il terreno per l'attesissimo incontro del presidente degli Stati Uniti con il leader cinese Xi Jinping di giovedì. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato domenica in un'intervista che incontri costruttivi con le sue controparti cinesi hanno portato all'accordo, con la delegazione di Pechino che ha accettato di rinviare le restrizioni sulle terre rare che erano destinate a danneggiare l'economia statunitense. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la cina e gli stati uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi

© Ilfoglio.it - La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi

Altre letture consigliate

cina stati uniti hannoStati Uniti e Cina trovano accordo sui dazi: cosa succede ora - Stati Uniti e Cina mettono in pausa la guerra commerciale, evitando l'aumento dei dazi e aprendo la strada a nuovi acquisti agricoli ... Si legge su fanpage.it

cina stati uniti hannoAccordo tra Stati Uniti e Cina su TikTok, terre rare e soia: via al tour di Trump in Asia - Negoziatori soddisfatti per l’intesa preliminare chiusa a Kuala Lumpur. Scrive repubblica.it

cina stati uniti hannoStati Uniti e Cina hanno finalmente raggiunto un accordo sul futuro di TikTok: cosa sappiamo - L'annuncio del segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent: Stati Uniti e Cina hanno confermato l'accordo sul futuro di TikTok negli Stati Uniti ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Stati Uniti Hanno