La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi

I negoziatori hanno raggiunto un accordo commerciale per scongiurare ulteriori dazi del 100 per cento sulle importazioni dalla Cina che il presidente Donald Trump aveva minacciato di imporre, preparando il terreno per l'attesissimo incontro del presidente degli Stati Uniti con il leader cinese Xi Jinping di giovedì. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato domenica in un'intervista che incontri costruttivi con le sue controparti cinesi hanno portato all'accordo, con la delegazione di Pechino che ha accettato di rinviare le restrizioni sulle terre rare che erano destinate a danneggiare l'economia statunitense. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi

