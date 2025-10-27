La Cina avanza sull' OLED | BOE vuole battere sul tempo Samsung con la prima linea di nuova generazione

BOE accelera sull'avvio della prima linea si produzione di pannelli OLED su substrati di generazione 8.6 per arrivare prima di Samsung. Ma ci sono anche gli investimenti di TCL CSOT, Visionox e Tianma, tutti mirati a replicare la formula che ha portato al monopolio cinese sugli LCD. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La Cina avanza sull'OLED: BOE vuole battere sul tempo Samsung con la prima linea di nuova generazione

