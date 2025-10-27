Il film concerto La Chitarra Nella Roccia - Lucio Corsi dal vivo all'Abbazia di San Galgano è un live molto speciale in un luogo magico che sembra quasi sospeso nel tempo: alla Festa del cinema di Roma Lucio Corsi e il regista Tommaso Ottomano ci hanno parlato del progetto, in arrivo al cinema il 3, 4 e 5 novembre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - La Chitarra nella Roccia: La nostra intervista a Lucio Corsi e Tommaso Ottomano alla Festa del Cinema di Roma