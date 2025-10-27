La Cassa Rurale Fvg celebra l’Anno internazionale delle cooperative e premia i soci storici
“La cooperazione non è una forma marginale d’impresa, ma una via moderna e concreta per costruire futuro”. Con queste parole il presidente della Cassa Rurale FVG, Tiziano Portelli, ha aperto martedì 21 ottobre, all’Hotel Internazionale di Cervignano del Friuli, il convegno “2025: anno mondiale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondisci con queste news
MiFormo è il nuovo museo del risparmio cooperativo, realizzato da Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana Giovo - facebook.com Vai su Facebook
La Cassa Rurale FVG celebra l’Anno Internazionale delle Cooperative e premia i soci storici - La Cassa Rurale FVG celebra l’Anno Internazionale delle Cooperative con un convegno e la premiazione dei soci storici. Lo riporta nordest24.it
Notizie dalla Giunta - "Gli istituti di credito cooperativo sono un tassello fondamentale della vita economica della Regione, poiché rappresentano la banca di comunità con forte radicamento nel territorio. Da regione.fvg.it
Cassa Rurale Fvg, utile semestrale a quota 6,9 milioni. Rafforzato l'impegno nel sociale - L'Istituto di Credito, parte del Gruppo Cassa Centrale, mette a segno questo risultato nei primi sei mesi dell'anno, registrando un utile netto di 6,9 milioni di euro e una raccolta netta totale di ... Secondo rainews.it