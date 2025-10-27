La ‘Casa Mater Misericordiae’ è realtà | accoglienza ascolto e aiuto concreto per chi ha bisogno

Foggiatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ‘Casa Mater Misericordiae’ è realtà ed ha aperto ufficialmente le sue porte nella serata di ieri, domenica 26 ottobre, a Lesina. Il progetto nasce da uno studio attento del territorio, che in questi anni ha visto coinvolta la comunità parrocchiale Maria SS Annunziata di Lesina: “In diverse. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: 8216casa Mater Misericordiae8217 232