La Casa del Pescatore modello internazionale di cooperazione nella pesca | in visita una delegazione algerina

Cattolica e la Casa del Pescatore come punto di riferimento internazionale nel panorama dell’Economia blu e modello esemplare di cooperazione nella pesca. Nell’ambito del prestigioso progetto “Economie Bleu”, promosso in collaborazione con Legacoop Agroalimentare e Halieus, la Casa del Pescatore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Ecco la Premiazione degli agonisti che hanno partecipato al nostro primo Trofeo Casa Del Pescatore a Methood Feeder! Ci vediamo alla prossima!? #fishing #feeder #method #feedermethod - facebook.com Vai su Facebook

