La Carovana della pace promossa dalle Acli fa tappa in Piazza della Libertà
La "Carovana della Pace", proposta dalle Acli di tutto il Paese, sta attraversando l'Italia per portare nelle piazze una testimonianza di come il lavoro, la giustizia sociale e la dignità delle persone siano fondamentali per costruire un'Europa di pace e dialogo. "Peace at Work - Artigiani per la.
La 37esima tappa della Carovana della Pace delle Acli si è svolta a Nonantola,in provincia di Modena Il primo momento si è svolto in Piazza Ilaria Alpi per un presidio dedicato alla pace: un momento semplice ma importante, fatto di incontri, ascolto e impeg
È partita il 20 ottobre da Campobello di Mazara la "Carovana per un'economia di #Pace" promossa da Sbilanciamoci! e dalla @RetePaceDisarmo che si concluderà il 4 dicembre a Roma, con la presentazione della #Controfinanziaria #FermaIlRiarmo
"Peace at Work": la Carovana della Pace fa tappa a Rimini - Partita a settembre dal Sud Italia, "Peace at Work – L'Italia del lavoro costruisce la pace" (promossa dalle Acli
Peace at Work: la carovana della Pace arriva a Rimini - Partita a settembre dal Sud Italia, la Carovana della Pace "Peace at Work – L'Italia del lavoro costruisce la pace" (promossa dalle Acli nazionali e dal Ministero del Lavoro), attraverserà il Paese fi
A Varese la Carovana della Pace: "Peace at Work" fa tappa ai Giardini Estensi - L'appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, ai Giardini Estensi, con un pomeriggio di incontri, testimonianze e momenti simbolici dedicati alla costruzione della pace