La Capitanata a rischio ‘colonizzazione energetica’ | 5 proposte per non snaturare il territorio
Energie rinnovabili sì, ma con intelligenza ambientale e rispetto di paesaggio e suolo. Così Europa Verde – Verdi di Capitanata, che interviene sul tema dell’energia rinnovabile sul territorio di Capitanata, terra di sole e vento, protagonista della transizione energetica. "Ma la corsa alle fonti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rischio idrogeologico per temporali, allerta meteo gialla per la Capitanata - X Vai su X
BARI, SGOMBERATE DUE PALAZZINE IN VIA CAPRIATI: 28 FAMIGLIE EVACUATE PER RISCHIO CROLLO Nuovo sgombero a Bari per rischio crollo. Due palazzine di sette piani in via Giuseppe Capriati, nel quartiere San Pasquale, sono state evacuate in v - facebook.com Vai su Facebook