La Capitanata a rischio ‘colonizzazione energetica’ | 5 proposte per non snaturare il territorio

Energie rinnovabili sì, ma con intelligenza ambientale e rispetto di paesaggio e suolo. Così Europa Verde – Verdi di Capitanata, che interviene sul tema dell’energia rinnovabile sul territorio di Capitanata, terra di sole e vento, protagonista della transizione energetica. "Ma la corsa alle fonti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it