La cagnolina Bianca, il chihuahua di Pamela Genini, la giovane accoltellata e uccisa dall'ex compagno a Milano, è stata riconsegnata dall'ex fidanzato Francesco Dolci alla. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - ?La cagnolina di Pamela Genini restituita alla mamma: «Francesco Dolci non voleva, costretti a denunciare ma non vogliamo fargli del male»

