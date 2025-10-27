La cagnolina di Pamela Genini è stata riconsegnata alla famiglia

La famiglia di Pamela Genini, la 29enne che qualche giorno fa è stata vittima di femminicidio, è tornata in possesso della cagnolina Bianca, il chihuahua della ragazza. L'animale è stato riconsegnato dall’ex fidanzato Francesco Dolci alla famiglia della donna. È successo in diretta durante la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

