La bufala di Zelensky con gli stivali a zeppa come le Spice Girls

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circola sui social una foto del presidente ucraino Zelensky che lo mostrerebbe con un paio di vistosi stivali con la zeppa, paragonandolo ironicamente alle Spice Girls. Ma si tratta di un’immagine alterata con l’Intelligenza Artificiale, diffusa da canali di propaganda noti per diffondere contenuti legati alla guerra in Ucraina. Per chi ha fretta. L’immagine presenta diversi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa.. La falsa foto risulta generata partendo da uno scatto del 2024.. Negli archivi delle agenzie fotografiche non risultano scatti che ritraggono Zelensky con certe scarpe rialzate. 🔗 Leggi su Open.online

