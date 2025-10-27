La bufala di Zelensky con gli stivali a zeppa come le Spice Girls
Circola sui social una foto del presidente ucraino Zelensky che lo mostrerebbe con un paio di vistosi stivali con la zeppa, paragonandolo ironicamente alle Spice Girls. Ma si tratta di un’immagine alterata con l’Intelligenza Artificiale, diffusa da canali di propaganda noti per diffondere contenuti legati alla guerra in Ucraina. Per chi ha fretta. L’immagine presenta diversi errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa.. La falsa foto risulta generata partendo da uno scatto del 2024.. Negli archivi delle agenzie fotografiche non risultano scatti che ritraggono Zelensky con certe scarpe rialzate. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Zelensky e il padrone di casa, il premier Keir Starmer, hanno aperto la nuova riunione dei Volenterosi accanto ai primi ministri Mette Frederiksen (Danimarca), Dick Schoof (Olanda) e al Segretario generale della Nato Mark Rutte. Altri 20 capi di stato e di gover - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky soffia sulle fake news per trascinare l’Italia in guerra. Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - X Vai su X