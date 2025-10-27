La Blu Basket aggiunge e cambia pezzi | arriva il direttore Casalvieri Pollone per rimpiazzare Bartoli

Bergamo. Giorni movimentati in casa Blu Basket Bergamo e non solo perché all’orizzonte ci sono due trasferte impegnative per la lunghezza come Avellino (mercoledì 29) e Ruvo di Puglia (sabato 1), ma anche per le modifiche all’organigramma societario e al roster che ci sono all’orizzonte: l’innesto del nuovo direttore Gabriele Casalvieri e l’avvicendamento nel reparto delle guardie tra Saverio Bartoli, in uscita, e Matteo Pollone, in entrata. Casalvieri ‘rimpiazza’ Frates. Casalvieri arriva ufficialmente nel ruolo di direttore generale, con focus che evidentemente sarà sulla parte sportiva, quello che è il suo ambito principale, mentre il quasi omologo general manager Gianluca Paparesta resta a capo della parte amministrativa, corporate e istituzionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

