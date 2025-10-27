La Blu Basket aggiunge e cambia pezzi | arriva il direttore Casalvieri Pollone per rimpiazzare Bartoli
Bergamo. Giorni movimentati in casa Blu Basket Bergamo e non solo perché all’orizzonte ci sono due trasferte impegnative per la lunghezza come Avellino (mercoledì 29) e Ruvo di Puglia (sabato 1), ma anche per le modifiche all’organigramma societario e al roster che ci sono all’orizzonte: l’innesto del nuovo direttore Gabriele Casalvieri e l’avvicendamento nel reparto delle guardie tra Saverio Bartoli, in uscita, e Matteo Pollone, in entrata. Casalvieri ‘rimpiazza’ Frates. Casalvieri arriva ufficialmente nel ruolo di direttore generale, con focus che evidentemente sarà sulla parte sportiva, quello che è il suo ambito principale, mentre il quasi omologo general manager Gianluca Paparesta resta a capo della parte amministrativa, corporate e istituzionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Francesco Tabellini festeggia la sua prima vittoria in EuroLeague. Il suo Paris Basketball ha superato il Maccabi Tel Aviv per 94-101 con i 21 punti di Nadir Hifi. Brilla anche l'ex Trapani Justin Robinson, 15 punti. Mentre 2 punti li aggiunge l'ex Reggio Mo - facebook.com Vai su Facebook
La Blu Basket si (ri)presenta a Bergamo, tra ambizioni, ottimismo e il giallo dell’assenza del direttore sportivo - La squadra del patron Stefano Mascio si prepara al doppio esordio alla ChorusLife Arena con una serata in centro a Bergamo, alla presenza di squadra e dirigenza. Scrive bergamonews.it
Blu Basket, la collaborazione con Rondodasosa: «Unite le "vibes" della strada all'energia del parquet» - Il general manager della Blu Basket, Gianluca Paparesta, lo aveva ripetuto a chiare lettere dopo il primo avvistamento all’Opiquad Arena di Monza: «Rondo è venuto al palazzetto a vedere la partita, ... Riporta bergamo.corriere.it