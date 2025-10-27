La bakery internazionale famosa per le sue fantastiche bombe alla crema
Si chiama Brood e fa la migliore boule de Berlin (krapfen) di Bruxelles e non solo: pane a lievitazione naturale, flan parigini, cubi al pistacchio e il panettone più desiderato della città. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
