La bakery internazionale famosa per le sue fantastiche bombe alla crema

Gamberorosso.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Brood e fa la migliore boule de Berlin (krapfen) di Bruxelles e non solo: pane a lievitazione naturale, flan parigini, cubi al pistacchio e il panettone più desiderato della città. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Bakery Internazionale Famosa Sue