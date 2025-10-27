L' esercizio di stretching da 10 secondi per sentirti subito meglio
Lo stretching è la prima cosa da fare appena svegli, al mattino. Ma perché muovere le spalle e flettere la parte alta della schiena aiuta a ridurre lo stress? Finalmente abbiamo una risposta, grazie a una nuova ricerca pubblicata il mese scorso sulla rivista Physiological Reports. In breve, questa semplice azione può attivare il sistema nervoso parasimpatico del corpo, regalando una sensazione di calma quasi immediata. Per saperne di più su questa scoperta e su come puoi sfruttarla a tuo vantaggio, abbiamo interpellato Jorge L. Reyes-Castro, MD, MS, ricercatore di elettrofisiologia cardiaca presso il Dipartimento di Medicina della University of Minnesota Medical School e autore principale dello studio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stretching routine per chi lavora alla scrivania ? Tre esercizi per allungare la schiena e alleviare il dolore a fine giornata. Tre ripetizioni per esercizio, mantieni 15secondi. Facci sapere come va! #marastudiomorgex #stretchingroutine #allenamento #pe - facebook.com Vai su Facebook
Stretching di mattina: 10 esercizi per iniziare la giornata al meglio - Immagina distendere ogni muscolo, sciogliere le tensioni e risvegliare corpo e mente, il tutto restando comodamente a letto ... Riporta 105.net
Esercizi di stretching per il tricipite - All’interno del passo d’introduzione della nostra guida, andremo a parlarvi di esercizi di carattere muscolare, in quanto andremo a concentrarci sul tricipite, offrendovi qualche soluzione di ... Da donnamoderna.com
Esercizi di bedtime stretching: rilassate corpo e mente prima di andare a dormire - Come probabilmente già sapete se fate fatica ad addormentarvi, trascorrere la giornata in tensione porta a rigidità muscolare, accumulo di stress e un senso di agitazione generale. Scrive alfemminile.com