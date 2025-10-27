L' Assessore Riccardo Sbordoni | Nel Municipio VII di Roma Capitale la cultura è un diritto per tuttiIntervista esclusiva al Giornale d’Italia | memoria comunità e nuovi spazi per la Roma che cresce
L’assessore alla Cultura del Municipio VII di Roma racconta la visione che guida il territorio più popoloso della Capitale: dalla memoria antifascista al nuovo Polo di Arco di Travertino, dalla cultura di prossimità alla spiritualità con Sahaja Yoga “Cultura come servizio pubblico: memoria, c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
