KPop Demon Hunters sorpassa Zootopia 2 e vola verso l’Oscar

Disney trema perché questa è una delle poche occasioni in cui rischia seriamente di ‘cadere’ dal suo trono nel mondo dell’animazione. Perché ‘KPop Demon Hunters’, musical d’azione targato Netflix, è oggi il film super favorito nelle nomination agli Oscar 2026 nella categoria ‘Miglior Film d’Animazione’. Scopriamo di più. Il titolo Netflix più visto di sempre . Iniziamo col dire che, secondo le previsioni del sito specializzato ‘Gold Derby’, ‘KPop Demon Hunters’ ha raggiunto il 95,9% di possibilità, superando di un soffio “Zootopia 2”, fermo al 95,8%. Il risultato è sorprendente, ma solo fino a un certo punto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
