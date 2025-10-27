Ko nel giorno più triste Estra scossa Cremona no Finale amaro senza i tifosi

estra pistoia 89 juvi cremona 91 Saccaggi 13, Johnson 7, Knight 16, Alessandrini 13, Zanotti 15, Magro 8, Gallo 8, Campogrande 9, Stoch, Dellosto, Flauto ne, Agostini ne. All. Della Rosa CREMONA La Torre 7, McConico 22, Garrett 20, Panni 5, Bartoli 13, Barbante 4, Del Cadia 3, Zugno, Bortolin 5, Allinei 12, Croce ne, Fiodo ne. All. Bechi ARBITRI Ferretti, Cappello, Pecorella NOTE Parziali 26-24; 45-42; 63-64. Tiri da due Pistoia 1736, Cremona 1938. Tiri da tre Pistoia 1230, Cremona 1329. Tiri liberi Pistoia 1927, Cremona 1419. In un clima surreale e in un palazzetto semi vuoto per le note vicende (servizio nel Qn), l’Estra Pistoia esce sconfitta contro la Juvi Cremona al termine di una partita a cui è difficile dare una definizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

