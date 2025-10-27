Kiwi consumarne due prima di andare a dormire migliora il riposo questo e altri benefici

Migliora il riposo notturno, combatte la stitichezza, rinforza il sistema immunitario. Questi sono solo alcuni dei numerosi benefici del kiwi. Con appena 48 calorie per 100 grammi, questo frutto è un alleato non solo del benessere, ma anche della linea. Infatti può essere consumato con moderazione anche da chi è a dieta. Scopriamo dunque insieme tutte le sue proprietà. Kiwi, origini e varietà. Il kiwi, un frutto esotico appartenente alla famiglia delle Actinididiaceae, è originario della Cina. Tuttavia oggi viene coltivato in tutto il mondo, in particolar modo in Nuova Zelanda. In Italia arrivò verso la fine del XX secolo e conobbe subito un grande successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kiwi, consumarne due prima di andare a dormire migliora il riposo (questo e altri benefici)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cosa succede se mangi 2 kiwi al giorno? Questo studio ti stupirà Un studio del British Journal of Nutrition ha analizzato cosa accade consumando solo 2 kiwi al giorno. I risultati dopo le prime 2 settimane: 60% dei partecipanti ha riportato miglioramenti nel - facebook.com Vai su Facebook

Kiwi, consumarne due prima di andare a dormire migliora il riposo (questo e altri benefici) - Quasi privo di grassi e dal basso indice glicemico, questo frutto è ideale anche per chi è a dieta e per i pazienti diabetici ... Si legge su msn.com

“Shot di zenzero e curcuma al mattino, due kiwi prima di andare a letto”: i ‘segreti’ dell’esperto per una salute intestinale al top - Un esperto di salute intestinale ha rivelato esattamente cosa mangia in un giorno seguendo la dieta mediterranea. Scrive ilfattoquotidiano.it

Il frutto autunnale da mangiare di sera che abbassa il cortisolo e aiuta a dormire meglio - Mangiare due kiwi prima di dormire fa bene alla salute e favorisce anche il relax e il sonno, abbassando il cortisolo I kiwi sono tra i frutti più amati durante l'autunno e l'inverno, perché ricchi di ... vogue.it scrive