Kimi Antonelli non casca nella trappola di Russell in Messico ma è caos in Mercedes senza Wolff

Nel GP del Messico Kimi Antonelli resiste a Russell e chiude davanti per la prima volta. Senza Toto Wolff, in Mercedes regna la confusione sugli ordini di scuderia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Andrea Kimi Antonelli ha chiuso la prima giornata di prove libere con due piazzamenti di rilievo - facebook.com Vai su Facebook

KIMI ANTONELLI, SQ2'DE HAVLU ATTI! - X Vai su X

Kimi Antonelli non casca nella “trappola” di Russell in Messico, ma è caos in Mercedes senza Wolff - Per la prima volta in stagione, Kimi Antonelli ha chiuso davanti a George Russell, al termine di una gara segnata da un ordine di scuderia mal gestito e da un evidente disordine al muretto box, orfano ... Si legge su fanpage.it

Kimi Antonelli: «La Formula 1, un mare pieno di squali: è un attimo cadere nella trappola ed essere mangiato» - È dedicata a Kimi Antonelli, pilota del team Mercedes, la nuova copertina di 7, il settimanale del Corriere della Sera disponibile da venerdì 18 luglio in edicola e in formato digitale. corriere.it scrive

Kimi Antonelli in preda alla frustrazione dopo il disastro di Silverstone: “Sta andando tutto storto” - Dopo il ritiro a Silverstone, Kimi Antonelli non nasconde la frustrazione per un altro weekend da dimenticare. Segnala fanpage.it